Ender Bilgin'den flaş sözler! "Psikolojik üstünlük Galatasaray'a geçti"
Ender Bilgin, Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası 90+1 programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Bence şu anda psikolojik üstünlük Galatasaray'a geçti" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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