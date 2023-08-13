Erman Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?!
Galatasaray, Süper Lig 2023-24 sezonu ilk hafta maçında Kayserispor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Galatasaray'ın futbolunu eleştiren Toroğlu "Galatasaray 90 dakika boyunca ne yaptı? Ceza alanına fazla girmiş... Gir ceza alanına ama ne yapıyorsun? 98 dakika değil 12 dakika oynansa ne olur" şeklinde konuştu.
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