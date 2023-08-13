Galatasaray'a flaş eleştiri! "Orta Saha facia şeklindeydi"
Son dakika Galatasaray spor haberi: Geçtiğimiz akşam Galatasaray'ın, Kayserispor deplasmanından 2 puan kayıpla dönmesinin ardından A Spor yorumcusu Suat Umurhan sarı-kırmızılılara flaş eleştiride bulundu. İşte detaylar...
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