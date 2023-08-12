Erman Toroğlu Kayserispor - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı! "Arada fark yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçakları bayağı indi kalktı. Enteresan uçaklar bunlar. Bu kadar transfer. Aşağısı, yukarısı olacak herhalde. Karşıdaki takımın tahtası açılmamış. Birisi inanılmaz uçaklar indirmiş ama arada çok fark yok. İleride olur mu, bilmiyorum. Kayserispor, Galatasaray'ın üzerine gitmiyor. Galatasaray'dan daha farklı bir oyun beklemek lazım. Galatasaray, Kayserispor'un oyununa bir tepki koyamıyor. Üzerine giderse Galatasaray, Kayserispor'un pozisyon bulabilecek görüntüsü var. Galatasaray oyun ahengini bir türlü kuramadı." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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