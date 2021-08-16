Erman Toroğlu Giresunspor Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı! "Galatasaray Feghouli'yi bırakmamalı"

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da mücadelenin ilk yarısını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray kesinlikle Feghouli'yi bırakmamalı. Aldığı parayı çıkaran bir oyuncu." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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