Son dakika spor haberi: Flaş Mostafa Mohamed sözleri! "Kaçan balık büyük olur"

"Mostafa Mohamed'in Avrupa'da ciddi bir piyasası var. Galatasaray, opsiyon hakkını mutlaka kullanmalı. Bonservisinin alınması performansını olumlu etkiler. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Mohamed, İspanya ve İngiltere'de kendisine kulüp bulabilecek bir futbolcu. Bonservisi alınmazsa kaçan balık büyük olur" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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