Erman Toroğlu: Marcao sana az bile yapıyor Fatih Terim!

Giresunspor Galatasaray maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atmasıyla ilgili konuşan usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programı'nda Fatih Terim'e sert eleştiride bulundu. Toroğlu, "Fatih Kardeşim, Ümit Milli Takımı'yla özel maç yaparken aynı haltı yapan Marcao'yu, rakip futbolcuyu döverken hakemi de ayarlayıp attırmazsan senin başına bunlar gelir. Marcao sana az bile yapıyor" ifadelerini kullandı.

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