Erman Toroğlu Galatasaray'ın yıldız ismini eleştirdi! "Yapılan penaltı..."
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Abdülkerim Bardakcı'yı eleştirdi. Toroğlu ,"Galatasaray'da motivasyon bozukluğu var. Mesela yapılan penaltıda o oyuncunun penaltıyı yapmaması gerekir. Oyuncu penaltıyı yapıyorsa kafam karışır." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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