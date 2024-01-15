GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in iptal edilen golünde verilen karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 28. dakikasında Mertens'in attığı golden önce Halil, Attamah'a faul yaptı ve hakem Atilla Karaoğlan golü iptal etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Halil'in ayağı topa gelmeden Attamah'ın ayağına değiyor. Faul verilir. Önce temas geliyor." ifadelerini kullandı.
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