Erman Toroğlu Galatasaray'ın EMS Yapı Sivasspor karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Abdulkadir Parmak'ın EMS Yapı Sivasspor ceza sahası içerisindeyken topa elle müdahale ettiği pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Top ele gelmeden önce topa bakmıyor. Niyeti var mı bilmiyorum, günahı boynuna. VAR buna bir şey yapamaz. Hakem her şeyi görüyor. Bana sorarsan bilerek elle oynamıyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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