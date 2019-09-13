13 Eylül 2019, Cuma
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Erman Toroğlu: Galatasaray'ın stoperleri çok sıkıntılı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Galatasaray'ın stoper ikilisi Luyindama ve Marcao ile ilgili "Galatasaray'ın topu daha çabuk getirmesi lazım. Arka taraftan top çok ağır geliyor. Luyindama ve Marcao saçma sapan işler yapıyor. Stoperlerin böyle oynaması büyük risk. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler böyle hataları affetmezler" ifadelerini kullandı.
13.09.2019
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