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Fatih Terim stattan böyle ayrıldı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçını cezası nedeniyle locadan takip etti. Tecrübeli teknik adam, maç sonu özel araçla Türk Telekom Stadyumu'ndan ayrıldı.
13.09.2019
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Terim mücadeleyi locadan takip etti. Cezaları olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da deneyimli teknik adamla birlikte maçı izledi.
Fatih Terim, ligin 3. haftasındaki Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalardan dolayı ilk önce 4 maç ceza almıştı. Ceza, itirazdan sonra 3 maça düştü. Terim, cezasının ilk maçını Kasımpaşa karşısında çekti.
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