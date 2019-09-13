13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç Kara sarı kart görmeliydi"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin 30. dakikasında Mario Lemina'nın sakatlandığı pozisyonla ilgili "Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç Kara sarı kart görmeliydi" dedi.
13.09.2019

Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç sarı görmeliydi "Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç sarı görmeliydi" 13.09.2019
Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu 13.09.2019
Falcao'nun golünde Metin Oktay anonsu Falcao'nun golünde Metin Oktay anonsu 13.09.2019
Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı 13.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'dan Başakşehir'e cevap Galatasaray'dan Başakşehir'e cevap 13.09.2019
Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun kararına tepki Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun kararına tepki 13.09.2019
Tahkim Kurulu'ndan Terim'e indirim Tahkim Kurulu'ndan Terim'e indirim 13.09.2019
Falcao'lu Aslan Paşa'yı ağırlıyor Falcao'lu Aslan Paşa'yı ağırlıyor 13.09.2019
Mustafa Cengiz: G.Saray'a karşı bir cepheleşme var Mustafa Cengiz: "G.Saray'a karşı bir cepheleşme var" 13.09.2019
Mustafa Cengiz'den Riva-Florya açıklaması Mustafa Cengiz'den Riva-Florya açıklaması 13.09.2019
Taylan 6 yıl aktarmalı Galatasaray'da Taylan 6 yıl aktarmalı Galatasaray'da 12.09.2019
Babel Uefa'nın anketinde birinci oldu Babel Uefa'nın anketinde birinci oldu 12.09.2019
Linnes liste dışı kaldı Linnes liste dışı kaldı 12.09.2019
Galatasaray'dan Falcao paylaşımı! Galatasaray'dan Falcao paylaşımı! 11.09.2019
Galatasaray'ın 28 kişilik kadrosu belli oldu Galatasaray'ın 28 kişilik kadrosu belli oldu 11.09.2019
Mustafa Cengiz: Rodrigues'in parasını hala alamadık Mustafa Cengiz: "Rodrigues'in parasını hala alamadık" 11.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...
İşte FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyi oyuncusu! Falcao'yu geride bıraktı
Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu! Muslera ve Falcao...
Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı! İşte en çok borcu olan kulüp
Arjantin - Fransa maçından kareler
İspanya - Avustralya maçından kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör