13 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç Kara sarı kart görmeliydi"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin 30. dakikasında Mario Lemina'nın sakatlandığı pozisyonla ilgili "Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç Kara sarı kart görmeliydi" dedi.
13.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı
- Mehmet Ekici Maccabi Tel Aviv yolunda
- Zanka: "Şampiyonluk yaşamaya geldim"
- Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri
- Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu
- Mustafa Cengiz: "G.Saray'a karşı bir cepheleşme var"
- Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu
- Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda
- Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"