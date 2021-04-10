10 Nisan 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu Galatasaray-Karagümrük maçında yaşanan Lens-Yedlin pozisyonunu yorumladı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Lens ile Yedlin'in arasında yaşanan pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Lens'in sağ ayağı yere sağlam basamadığı için ayağı kayıyor. Bu pozisyonda Yedlin'in şansızlığı var. Kasıt yok bu harekette. (GS spor haberleri)
10.04.2021
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