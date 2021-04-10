Son dakika Galatasaray haberleri | Erman Toroğlu: Fatih Terim bırakmalı

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili "Böyle devam edecekse Galatasaray'a zarar verir. Fatih Terim eğer Galatasaraylıysa ve Galatasaray'a yardım etmek istiyorsa teknik direktörlüğü bırakmalı."

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