Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası Levent Şahin'den Yedlin açıklaması!

Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "20. dakikada mesajı aldık. Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle... Burada maçla ilgili mesajı aldık." dedi. (GS spor haberleri)

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