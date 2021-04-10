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Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası Levent Şahin'den Yedlin açıklaması!

Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "20. dakikada mesajı aldık. Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle... Burada maçla ilgili mesajı aldık." dedi. (GS spor haberleri)
10.04.2021
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