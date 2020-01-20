20 Ocak 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu: Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçları değerlendirdi. Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen sezon Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve şu an Beşiktaş'ın başında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'nın kimyasını bozduğunu iddia etti.
20.01.2020
Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:
"Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük faktör Abdullah Avcı'dır. Onun da kimyasını bozan Fatih Terim'dir. Fatih Terim aman aman top oynatarak değil, Abdullah Avcı'nın kimyasını bozarak şampiyonluğu aldı. Başakşehir 8 puan öndeyken teknik direktör ben olsaydım, o takımı şampiyon yapardım."
EN ÇOK İZLENENLER
- Antalyaspor Sinan Gümüş'ü böyle duyurdu
- Erman Toroğlu: Beşiktaş santrforsuz oynuyor
- Emre Kılınç: Bunun tek sebebi çalışmak
- Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum
- Sabah Sporu - 20/01/2020
- Rıza Çalımbay: Çok güzel bir maç oldu
- Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
- Antalyaspor Sinan Gümüş'ü böyle duyurdu
- "Yakaladığımız fırsatları iyi değerlendiremedik"
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...