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Turgay Demir: Fatih Terim ve yönetim Arda Turan'a imza attırmaya anlaşmış

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve adı sarı-kırmızılı takımla anılan Arda Turan ile ilgili "Fatih Terim ile yönetim, Arda Turan'a bedavaya imza attırmak için anlaşmış." dedi.
20.01.2020

Turgay Demir'in açıklamaları şu şekilde

"Terim ve yönetim, Arda Turan transferi için anlamış. 'Biz Arda'ya bedavaya imza attıralım. Oynamazsa parasından dolayı sıkıntı yaşamayalım. Oynarsa da parasını veririz. Sen ister gibi yap biz de istemiyoruz diyelim, Arda da boş mukaveleye imza atmayı kabul etsin. Boş mukaveleye imza atsın ki oynamasa bile niye alındı denmesin.' diye anlaşmışlar."

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