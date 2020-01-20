20 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Akbaba sahalara hızlı döndü

Galatasaraylı Emre Akbaba uzun süreli sakatlık süreci sonrası sahalara gollerle dönüş yaptı.
20.01.2020

Galatasaraylı futbolcu 8 aylık sakatlık süreci sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta formasına kavuşan sahala dönen Emre, ilk maçında fileleri havalandırmıştı.

27 yaşındaki Emre Akbaba, 8 ay 8 gün sonra çıktığı lig maçını da boş geçmedi. Başarılı futbolcu Yukatel Denizlispor karşısında Galatasaray'ın ilk golünü kaydetti. Emre Akbaba, ligde en son geçen sezonun 3. haftasında, 27 Ağustos 2018'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta ağları havalandırmıştı.

Denizlispor karşısında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Radamel Falcao, bu sezon gol sayısını 4'e yükseltti. Ligin ilk yarısında uzun süren sakatlığı nedeniyle fazla görev alamayan Kolombiyalı forvet, söz konsu 4 golünü de iç saha maçlarında kaydetti. 33 yaşındaki golcü, Antalyaspor maçında 2, Kasımpaşa sınavında 1 gol atmıştı. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Emre Akbaba sahalara hızlı döndü Emre Akbaba sahalara hızlı döndü 20.01.2020
Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu "Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu" 20.01.2020
Terim ve yönetim Arda'ya imza attırmaya anlaşmış "Terim ve yönetim Arda'ya imza attırmaya anlaşmış" 20.01.2020
Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor "Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor" 19.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu! Fatih Terim'den Arda Turan yorumu! 19.01.2020
Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! 19.01.2020
Aslan'a Sivasspor'dan 2. transfer Aslan'a Sivasspor'dan 2. transfer 19.01.2020
Henry Onyekuru taburcu edildi Henry Onyekuru taburcu edildi 19.01.2020
Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması 19.01.2020
Galatasaray ile Denizlispor 40. kez Galatasaray ile Denizlispor 40. kez 19.01.2020
Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan 19.01.2020
Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba 18.01.2020
Galatasaray'da gündem yeniden Mensah Galatasaray'da gündem yeniden Mensah 18.01.2020
Aslan'da savunmaya son aday Mustafi Aslan'da savunmaya son aday Mustafi 18.01.2020
Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı 18.01.2020
Bu hakemleri temizlemezseniz siz temizleneceksiniz "Bu hakemleri temizlemezseniz siz temizleneceksiniz" 18.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Galatasaray'da Babel'in ardından bir ayrılık daha! Yeni takımı...
Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i
Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...
Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör