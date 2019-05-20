Erman Toroğlu: "Demek ki Galatasaray'ı birileri şampiyon yapmak istedi"

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Eğer bizi şampiyon yapmayacaklarsa söylesinler, oynamayalım" sözlerini hatırlatan Erman Toroğlu "Sen öyle diyorsan seni de birileri şampiyon yapmak istedi demek ki. Ağzından çıkanı kulağın duymazsa bu duruma düşersin. Bunu dediğinde Başakşehir'le çarpışıyorsun. Şark kurnazlığıdır bu" ifadelerini kullandı.