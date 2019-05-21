Çifte kupalı şampiyon Galatasaray

Hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, kupa sayısını 74'e çıkardı. Sarı kırmızılılar, ezeli rakipleri​ Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasındaki kupa sayısı farkını da iyice açtı.