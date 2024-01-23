Okan Buruk için flaş sözler! "Doktorasını yaptı profesörlüğünü aldı"
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk'un performansını yorumladı. Türk, "Okan Buruk doktorasını yaptı, profesörlüğünü aldı. Büyük maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan teknik direktörün ülkemizde ayakta alkışlanması lazım." ifadelerini kullandı.
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