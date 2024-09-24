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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi!

Galatasaray hazırlık maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u sahasında konuk etti. Yunan ekibinin farklı kazandığı maç sonrası Ergin Ataman parkeye çıkarak sarı kırmızılı taraftarları selamladı ve 3-1'lik derbi galibiyeti üzerinden Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte o anlar...

24 Eylül 2024 | 23:34
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