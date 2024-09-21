Servet Çetin Fenerbahçe - Galatasaray derbisini A Spor'a değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Maç öncesi her iki takımda da forma giyen eski futbolcu Servet Çetin, dev randevuyu A Spor'a değerlendirdi. İşte Servet Çetin'in açıklamaları...
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