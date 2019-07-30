30 Temmuz 2019, Salı

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Emre Mor'un menajerinden flaş açıklama

Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı. Alonso, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.
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