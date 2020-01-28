28 Ocak 2020, Salı
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Emre Akbaba ve Radamel Falcao'dan muhteşem dönüş
Galatasaray'da uzun süreli sakatlıktan dönen Emre Akbaba, İttifak Holding Konyaspor'u da boş geçmedi. Radamel Falcao ise son 3 lig maçında 4 gol attı.
28.01.2020
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