Evren Turhan: Emre Akbaba takımın uğurlu meleği gibi

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündmine dair açıklamalarda bulundu. Turhan, "Takımda toparlanma var. Emre Akbaba takımın uğurlu meleği gibi. Galatasaray'da şu an güzel bir enerji var." ifadelerini kullandı.