Emre Akbaba fedakarlığa hazır

Galatasaray yönetimi, yıllık 9.2 milyon TL kazanan Emre Akbaba ile temaslara başladı. Deneyimli yıldız takımda kalmak isterken, ücretini düşürüp kontratını uzatmaya da sıcak bakıyor.

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