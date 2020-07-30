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Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
30.07.2020
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