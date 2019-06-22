Dursun Özbek: 21 milyon euro alacağım var

Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulüpten 21 milyon ​euro alacağı olduğunu söyledi. Özbek, "Mustafa cengiz ve yönetimi bir buçuk yıldır borcu ödemek için en ufak girişimde bulunmadı." dedi.