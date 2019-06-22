22 Haziran 2019, Cumartesi
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Dursun Özbek: 21 milyon euro alacağım var
Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulüpten 21 milyon euro alacağı olduğunu söyledi. Özbek, "Mustafa cengiz ve yönetimi bir buçuk yıldır borcu ödemek için en ufak girişimde bulunmadı." dedi.
22.06.2019
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