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Atletico Mineiro'dan Guga açıklaması

Adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı sağ bek​ Guga için, Atletico Mineiro'dan açıklama geldi.
23.06.2019

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