03 Temmuz 2019, Çarşamba

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Diagne para peşinde iddiası | Video haber

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne'nin transfer olduğu takdirde bonservisinden pay istediği için yönetime rest çektiği iddia edildi.
03.07.2019

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