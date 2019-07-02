Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı Galatasaray'da!

Galatasaray, sözleşmesi biten Jimmy Durmaz ve Şener Özbaylaklı ile anlaşamaya vardığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı ekip transferi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.