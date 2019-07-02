02 Temmuz 2019, Salı

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Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı Galatasaray'da!

Galatasaray, sözleşmesi biten Jimmy Durmaz ve Şener Özbaylaklı ile anlaşamaya vardığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı ekip transferi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.
02.07.2019

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