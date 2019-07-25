25 Temmuz 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaraylı futbolcuların 2500 metrede dağ gezisi
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip dünkü antrenman sonrası 2250 metre yükseklikte tura çıktı. İşte Galatasaraylı futbolcuların dağ yürüyüşünden görüntüler...
25.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Eljif gitti gözler transfere çevrildi
- Adriano Brezilya'ya döndü
- Malatya'da Avrupa kupası heyecanı
- Mert Günok: "Avrupa'da oynamak isterim"
- Galatasaraylı futbolcuların 2500 metrede dağ gezisi
- Sergen Yalçın: "Turu geçmek istiyoruz"
- Mert Günok: "Avrupa'da oynamak isterim"
- Kruse ile yol boyu soru-cevap
- Adriano Brezilya'ya döndü
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"