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Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabeti 110 yaşında

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 110 yıllık tarihi ile dünyanın sayılı derbileri arasında yer alıyor.
28.09.2019

Türk futbolunun iki çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 110 yıllık rekabet, içinde birçok hikaye barındırıyor.

İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu atarken 17 Ocak 1909'da Papazın Çayırı'ndaki bu mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti için sekizinci maçı beklerken 1914 yılındaki bu maçta sarı lacivertliler mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.

17 Kasım 1922'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en az seyircili derbi oynandı. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, ezeli rekabette seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

Derbide en çok forma giyen futbolcu rekoru 55 kez ter döken Galatasaray'ın ve a milli takımın unutulmaz kalecisi merhum Turgay Şeren'e ait.

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı galibiyeti Galatasaray elinde bulunduruyor. İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Sarı kırmızılılar 7-0 kazandı. Fenerbahçe ise Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta 6-0'la elde etti.

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