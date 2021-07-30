Galatasaray'da flaş Morutan gelişmesi! "Resmi görüşme bugün olacak"

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılardaki bu hareketliliği değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, son gelişmeleri aktardı. Çorlu, "Fatih hocanın önceliği 10 numara. Morutan transferini çok istiyor, oyuncunun menajeri de İstanbul'a geldi. Resmi görüşme bugün olacak" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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