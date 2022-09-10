Çarpıcı Galatasaray yorumu! "Beklenti çok yüksek"
2022-2023 sezonunun 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son saatlerinde Galatasaray 5 futbolcuyu birden transfer ederek kapanışı güzel yaptı. A Spor muhabiri Savaş Çorlu, sarı-kırmızılıların son durumunu değerlendirdi. Mauro Icardi ve Juan Mata'ya ayrı bir parantez açan Çorlu, "Beklenti çok yüksek." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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