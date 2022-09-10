Sosyal medya fenomeni Hayrettin’den Juan Mata ve Icardi yorumu: Başarılı olur!
Galatasaray haberi: Sosyal medya fenomeni Hayrettin, A Spor ekranlarında yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu programında Deniz Satar’ın konuğu oldu. Ünlü komedyen, Galatasaray’ın yeni transferleri Icardi ve Mata için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...
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