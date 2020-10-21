21 Ekim 2020, Çarşamba

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Canlı yayında flaş sözler! "Feghouli ve Falcao'yu bozan o isim"

Son dakika Galatasaray haberi: A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Feghouli ve Falcao'yu bozan adam Belhanda." ifadelerini kullandı.
21.10.2020
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