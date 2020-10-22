Savaş Çorlu: Falcao forması satılamıyorsa tek sorumlusu Mustafa Cengiz'dir

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin" açıklamasıyla ilgili "Falcao geldi, gelmesi 2 ay sürdü. İnsanların gazı kaçtı. 40 bin kişinin karşılandığı yerde 30 bin forma alınıyorsa bunun tek sorumlusu sizsiniz sayın başkan. Falcao geldikten 1 ay sonra 4 store gezdim. Numarası yok, ismi yok, Falcao tişörtü, atkısı yok." ifadelerini kullandı.

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