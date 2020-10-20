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Turgay Demir: Dünya yansa Babel'in umurunda değil

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile ilgili "Dünya yansa umurunda değil." dedi.
20.10.2020
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