Turgay Demir: Dünya yansa Babel'in umurunda değil

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile ilgili "Dünya yansa umurunda değil." dedi.

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