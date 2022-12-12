Canlı yayında çarpıcı Galatasaray yorumu! "Okan Buruk'un işi zor"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, "Galatasaray henüz lige bıraktığı yerden devam edebilecek bir görüntüde değil. Okan Buruk'un işi zor" ifadelerini kullandı.
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