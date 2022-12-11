Galatasaraylı Victor Nelsson’dan transfer sorusuna cevap: Odağım Galatasaray!
Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, takımın Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu transferle ilgili olarak, “Şu anda odağım Galatasaray. Transfer tarafına o kadar enerjimi vermiyorum. Galatasaray ile şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Şu anda odaklandığım şey bu.” dedi. İşte o açıklamalar…
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