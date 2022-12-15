Galatasaray'da Erden Timur farkı!
Galatasaray'da bu sezon harcanan para ile kurulan kadroda Erden Timur'un farkı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. | GS SPOR HABERLERİ
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