"Bu derbi değil dertbi"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu, "İki takımın teknik adamı, futbolcuları birbirinden korkmuşlar, hakem hepsinden korktu. Böyle rezil bir maç olur mu? Kimi yiyorsunuz? Maçı izlerken sıkıldım. Bu derbi değil, 'dertbi'. Ben seyrederken sıkıldım." ifadelerini kullandı.