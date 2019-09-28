28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Bu derbi değil dertbi"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu.
28.09.2019

Toroğlu, "İki takımın teknik adamı, futbolcuları birbirinden korkmuşlar, hakem hepsinden korktu. Böyle rezil bir maç olur mu? Kimi yiyorsunuz? Maçı izlerken sıkıldım. Bu derbi değil, 'dertbi'. Ben seyrederken sıkıldım." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu! Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu! 28.09.2019
Galatasaray kafilesine coşkulu uğurlama Galatasaray kafilesine coşkulu uğurlama 28.09.2019
Felipe Melo'dan derbi mesajı Felipe Melo'dan derbi mesajı 28.09.2019
Galatasaray'da derbi öncesi son gelişmeler Galatasaray'da derbi öncesi son gelişmeler 28.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da derbi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı Galatasaray'da derbi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı 28.09.2019
Sezonun ilk derbisi Seyrantepe'de Sezonun ilk derbisi Seyrantepe'de 28.09.2019
Derbide gözler Falcao ve Muriç'in üzerinde Derbide gözler Falcao ve Muriç'in üzerinde 28.09.2019
Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabeti 110 yaşında Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabeti 110 yaşında 28.09.2019
Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti 28.09.2019
Galatasaray'dan derbi paylaşımı Galatasaray'dan derbi paylaşımı 28.09.2019
Erman Toroğlu'dan flaş iddia! Derbinin sonucuna göre açıklayacaklar... Erman Toroğlu'dan flaş iddia! Derbinin sonucuna göre açıklayacaklar... 27.09.2019
Emre Bol: Fatih Terim'in sicili bozuk Emre Bol: Fatih Terim'in sicili bozuk 27.09.2019
Fenerbahçe korkusu Galatasaray'ı bitiriyor "Fenerbahçe korkusu Galatasaray'ı bitiriyor" 27.09.2019
Galatasaray'da hedef 3 puan Galatasaray'da hedef 3 puan 27.09.2019
Galatasaray, Fenerbahçe derbilerinde zorlanıyor Galatasaray, Fenerbahçe derbilerinde zorlanıyor 27.09.2019
Mustafa Cengiz'e ceza yok Mustafa Cengiz'e ceza yok 27.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler
Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz değişiklik
Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör