Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Falcao'ya yardım etmiyorlar. Falcao'yu çok tek başına bırakıyorlar. Babel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat Falcao ezildi iki stoper arasında." ifadelelerini kullandı.