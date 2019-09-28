28 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Falcao'ya yardım etmiyorlar. Falcao'yu çok tek başına bırakıyorlar. Babel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat Falcao ezildi iki stoper arasında." ifadelelerini kullandı.
28.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Avcı'nın Trabzonspor maçı planı hazır
- Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu!
- Sezonun ilk derbisi Seyrantepe'de
- Galatasaray'da derbi öncesi son gelişmeler
- Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabeti 110 yaşında
- Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti
- Ibrahimovic'e cevap sürpriz isimden geldi!
- Avcı yönetiminde yeni Beşiktaş
- Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabeti 110 yaşında
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"