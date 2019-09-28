"Bunun sorumlusu Fatih Terim çok net"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu, "Falcao'ya top getirirsen atar, bir karış geride olsa o pozisyon gol. Galatasaray'ın arka tarafı mehter takımı gibi… Stoperler oyun kurmaya çalışıyor. Galatasaray bu kafayla… Bunun sorumlusu Fatih Terim, çok net." ifadelerini kullandı.