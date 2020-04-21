Belhanda'dan Galatasaray'a şartlı fedakarlık teklifi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada tüm ligler ertelenmişti. Süper Lig'in de ertelenmesiyle birlikte kulüpler mali anlamda zor zamanlar geçirmeye başlarken, bu darboğazdan çıkmak için takımlar ilk önce yüksek maaş kazanan oyuncularından indirim talep etmişti. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da durum farklı değil... Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maaş kazanan oyuncularından fedakarlık isterken, bu isimlerden biri de bonuslar hariç net olarak 3 milyon 350 bin Euro (yaklaşık 26 milyon TL) kazanan Younes Belhanda'ydı. Faslı yıldız, sarı-kırmızılılara flaş bir indirim cevabı verdi. İşte detaylar...