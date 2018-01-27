Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Osmanlıspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş böyle taraftarı çıldırta çıldırta oynarlarsa, 8 hafta böyle götürürlerse Başakşehir bunları tokatlar götürür" ifadelerini kullandı.