Galatasaray'ın indirim talebine Younes Belhanda'dan flaş yanıt!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada tüm ligler ertelenmişti. Süper Lig'in de ertelenmesiyle birlikte kulüpler mali anlamda zor zamanlar geçirmeye başlarken, bu darboğazdan çıkmak için takımlar ilk önce yüksek maaş kazanan oyuncularından indirim talep etmişti. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da durum farklı değil... Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maaş kazanan oyuncularından fedakarlık isterken, bu isimlerden biri de bonuslar hariç net olarak 3 milyon 350 bin Euro (yaklaşık 26 milyon TL) kazanan Younes Belhanda'ydı. Faslı yıldız, sarı-kırmızılılara flaş bir indirim cevabı verdi. İşte detaylar...

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın önceki gün yaptığı "Ya indirim yapacağız ya da kilit vuracağız" şeklindeki açıklamasının ardından gözler sarı-kırmızılı oyunculara çevrilmişti.

Takıma haziran-temmuz hariç 10 ay maaş ödemesi yapan Galatasaray, oyunculardan 10 milyon Euro'yu geçen nisan ve mayıs maaşlarını almamasını istedi. Bu teklifi düşünmeden kabul eden kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera takım arkadaşlarıyla tek tek iletişime geçti. Ancak yabancı oyuncuların çoğu indirim talebine olumsuz yaklaştı ve sadece aylık maaşlarının bir kısmından vazgeçebileceklerini ifade ettiler. Takımın sorunlu yıldızı Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüpten, 1 yıl kalan sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda, bu talebini kabul etmeleri halinde ücretinde indirim yapacağını söyledi. Faslı 10 numarasını satmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim ise bu teklif karşısında kararsız kaldı.

700 BİN EURO'DAN HEMEN VAZGEÇECEK

Falcao, Feghouli ve Muslera'dan sonra 3 milyon 350 bin Euro garanti ücreti ile sarıkırmızılı takımın en çok kazanan 4. oyuncusu olan Belhanda'ya nisan ve mayısta toplam 700 bin Euro maaş ödemesi yapılmak zorunda. Faslı 10 numara sözleşmesinin uzatılması halinde bu parayı almayacağını yönetime bildirdi.

DİĞER