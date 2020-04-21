21 Nisan 2020, Salı

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Galatasaray'ın indirim talebine Younes Belhanda'dan flaş yanıt!

G.Saray'ın indirim talebine Belhanda'dan flaş yanıt!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada tüm ligler ertelenmişti. 'in de ertelenmesiyle birlikte kulüpler mali anlamda zor zamanlar geçirmeye başlarken, bu darboğazdan çıkmak için takımlar ilk önce yüksek maaş kazanan oyuncularından indirim talep etmişti. Süper Lig ekiplerinden 'da da durum farklı değil... Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maaş kazanan oyuncularından fedakarlık isterken, bu isimlerden biri de bonuslar hariç net olarak 3 milyon 350 bin Euro (yaklaşık 26 milyon TL) kazanan Younes 'ydı. Faslı yıldız, sarı-kırmızılılara flaş bir indirim cevabı verdi. İşte detaylar...

2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın önceki gün yaptığı "Ya indirim yapacağız ya da kilit vuracağız" şeklindeki açıklamasının ardından gözler sarı-kırmızılı oyunculara çevrilmişti.

Takıma haziran-temmuz hariç 10 ay maaş ödemesi yapan Galatasaray, oyunculardan 10 milyon Euro'yu geçen nisan ve mayıs maaşlarını almamasını istedi. Bu teklifi düşünmeden kabul eden kaptanlar ve takım arkadaşlarıyla tek tek iletişime geçti. Ancak yabancı oyuncuların çoğu indirim talebine olumsuz yaklaştı ve sadece aylık maaşlarının bir kısmından vazgeçebileceklerini ifade ettiler. Takımın sorunlu yıldızı Younes ise yönetime şart koştu. Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüpten, 1 yıl kalan sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda, bu talebini kabul etmeleri halinde ücretinde indirim yapacağını söyledi. Faslı 10 numarasını satmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim ise bu teklif karşısında kararsız kaldı.

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700 BİN EURO'DAN HEMEN VAZGEÇECEK

Falcao, Feghouli ve Muslera'dan sonra 3 milyon 350 bin Euro garanti ücreti ile sarıkırmızılı takımın en çok kazanan 4. oyuncusu olan Belhanda'ya nisan ve mayısta toplam 700 bin Euro maaş ödemesi yapılmak zorunda. Faslı sözleşmesinin uzatılması halinde bu parayı almayacağını yönetime bildirdi.

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